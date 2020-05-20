Гастроэнтеролог развеял миф о наиболее полезном способе приготовления гречки

Москва, 20 мая. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов развеял популярный миф том, что гречка будет полезнее, если ее не варить, а замочить в воде.

Эксперт отметил, что если гречку «замочить на день-другой», крупа размякнет и ее «можно будет прожевать». При этом в ней сохранится больше витаминов.

«Но ведь любим мы именно аромат и неповторимый вкус вареной гречки. Кстати, витаминов и минералов в ней сохранится ненамного меньше, чем в моченом странном продукте», — цитирует Парамонова «АиФ».

Ученый посоветовал готовить гречневую крупу наиболее приятным для себя способом. Специалист подчеркнул, что главная ценность гречки заключается в пищевых волокнах, железе и невысоком гликемическом индексе. На эти свойства варка не влияет, напомнил гастроэнтеролог.

«Кроме того, стоит помнить, что всем привычная ароматная гречневая крупа уже прошла тепловую обработку на производстве, замачивать ее или варить — это в основном определяется личными кулинарными пристрастиями», — заключил Парамонов.

Ранее главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин заявил, что заменить гречку в ежедневном рационе можно «любой крупой», сообщает RT. Ивашкин напомнил, что все крупяные изделия «начиная от цельнозернового хлеба или многозернового хлеба и включая любую крупу» входят в основание пирамиды правильного питания. Польза таких продуктов заключается в наличии медленно усваиваемых углеводов и белков, а также в отсутствии рафинированных углеводов, заключил гастроэнтеролог.