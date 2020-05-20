Желавшие похудеть жительницы Сахалина предстанут перед судом за оборот запрещенных веществ

Южно-Сахалинск, 20 мая. Сахалинская таможня возбудила два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ. Запрещенные лекарства решили приобрести две женщины ради того, чтобы сбросить лишний вес. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Первой фигуранткой уголовных дел стала жительница города Поронайск. На одном из казахстанских сайтов она купила 200 капсул препарата для похудения «Королевские бобы» и заказала доставку почтой. Правоохранительными органами препарат был изъят и отправлен на экспертизу которая показала, что «бобы» содержат сильнодействующее вещество «Сибутрамин». Его оборот в России запрещен. Общий вес вещества – 8 граммов.

«В другом случае жительница села Чапаево Корсаковского района заказала по почте из Казахстана 60 капсул препарата «Редуксин», также содержащего «Сибутрамин». Вес сильнодействующего вещества составил 10 граммов. В обоих случаях девушки заказывали запрещенные препараты без назначения врача, зная об уголовных последствиях» — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. При этом сотрудники таможни отмечают, что это уже четвертое уголовное дело, выявленное за этот год по факту контрабанды сильнодействующих веществ.