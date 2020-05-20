Украинский телеведущий назвал русскоязычных сограждан «одноклеточными»

Киев, 20 мая. Украинский ведущий политического ток-шоу, писатель и журналист Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала назвал русскоязычных сограждан «одноклеточными».

По мнению журналиста, никто на Украине не обязан понимать русский язык, однако каждый житель страны обязан знать украинскую «мову».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны – не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — высказался журналист.

По словам Дроздова, не выучившие украинского языка граждане, должны путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.

Журналист известен неоднозначными высказываниями в адрес украинцев и гостей страны. В начале мая он говорил, что русскоязычные гости Львова, которые не разговаривают на «мове», должны развернуться и уехать на вокзал. Ведущий недоволен тем фактом, что, гуляя по городу он слышит русский язык чаще, «чем во времена его мамы, когда она училась в пединституте».

Также журналиста раздражает тот факт, что львовские официанты обслуживают русскоязычных клиентов «по-ихнему». Дроздов говорит, что у него есть правило: подсказывать неверную дорогу, если к нему обращаются на русском языке.

«Один хотел пройти с Коперника на площадь Рынок, там 100 метров идти. Я его посадил на трамвай и, знаете, куда отправил? На вокзал», — похвастался журналист.

Ранее МИД Украины анонсировал запуск кампании по корректировке статей в «Википедии», сообщало RT. Цель украинских пропагандистов — наполнение интернет-ресурса статьями на украинском языке и освещение темы «российской агрессии».