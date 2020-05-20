Сбербанк рассказал о новых способах мошенничества в период пандемии

Москва, 20 мая. Во время пандемии коронавирусной инфекции злоумышленники прибегают к новым видом интернет-мошенничества. Среди них, например, попадается схема прикрытия под крупные кадровые интернет-агентства или предложения по возврату НДС. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как пояснили в руководстве банка, в последнее время активизировались мошенники, которые предлагают трудоустройство на удаленной основе. Соискателю дают заполнить анкету, а после требуют перевести ту или иную сумму для некоего оборудования. Вложения обманутому гражданину не возвращаются, а обещанное трудоустройство, конечно, не предоставляется.

Таким же образом злоумышленники обманывают людей, желающих вернуть НДС. Мошенники уверяют свою жертву, что возврат налога на добавленную стоимость положен всем россиянам, оставшимся без дохода. Граждане переходят по ссылке в интернете, совершают определенные операции и теряют деньги.

«На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль», — добавляет Кузнецов.

Кроме того, мошенники наживаются на страхе человека заразиться коронавирусом. Они предлагают пройти тест на COVID-19, присылают ссылку для оплаты. После жертва попадает на поддельный сайт и платит злоумышленнику. Похожей схемой пользуются и продавцы масок.

Еще одна схема, которую используют мошенники в период пандемии, чаще распространена в соцсетях. Преступники под именем известных брендов размещают информацию о «акциях», сопровождая тест популярными хэштегами #сидимдома или #домалучше. За участие в акциях предлагается получить приз до 3 тысяч рублей. Для этого якобы нужно сообщить данные карты и одноразовый SMS-пароль. Далее с карты обманутого гражданина снимаются деньги.