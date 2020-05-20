США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с COVID-19

Вашингтон, 20 мая. Украина получила от США 15,5 млн долларов на борьбу с COVID-19, что значительно больше американской помощи другим постсоветским республикам. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Госдепа Соединенных Штатов.

В частности, на укрепление здравоохранения более 13,1 миллиона долларов получил Киев. Еще 2,4 миллиона США выделили Украине на поддержку уязвимых слоев населения.

Из других бывших советских республик больше всех на борьбу с коронавирусной инфекцией получил Узбекистан (3,9 миллиона долларов). Азербайджану США выделили 3,6 миллиона долларов, Грузии — 2,7 миллиона, Армении — 2,3 миллиона, Белоруссии — 1,7 миллиона, Туркменистану — 920 тысяч, Киргизии — 900 тысяч, Таджикистану — 866 тысяч долларов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 319 тысяч человек.

На Украине зафиксировано 18 876 случая инфицирования коронавирусом. При этом 518 человек скончались, а 5632 выздоровели. Согласно данным украинского Минздрава, в настоящее время в стране зарегистрировано 3569 случая инфицирования медработников​​​. При этом 1188 из них выявлено в Ровенской области. 370 медиков уже выздоровели.