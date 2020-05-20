МЧС нашло более 11 тысяч нарушений пожарной безопасности в больницах

Москва, 20 мая. С начала текущего года специалисты пожарного надзора МЧС России провели более тысячи проверок в больницах и госпиталях. В результате надзорных действий, экспертами было выявлено более 11 тысяч нарушений, а 190 административных дел были направлены в суды, пояснили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется что в настоящее время министерством на надзор взято более 6 тысяч объектов защиты с расположенными в них стационарами больниц и госпиталями. При этом, чаще всего нарушались правила техники безопасности, связанные с состоянием эвакуационных выходов, отсутствие или неисправностью автоматической системы пожаротушения. Кроме того, из-за нарушений специалистам МЧС пришлось приостановить работу девяти медицинских объектов.

Отмечается, что к административной ответственности были привлечены более 160 юридических и почти 240 должностных лиц. При этом, согласно статистике, в первом квартале 2020 года в медучреждениях было зарегистрировано 39 пожаров. Это на 11% меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем, если в 2019 году летальных исходов в результате возгораний не происходило, в текущем году было зарегистрировано несколько трагичных случаев

Однако в данный перечень не входят пожары, которые произошли в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Напомним, 9 мая в медучреждении для пациентов с коронавирусом на севере Москвы произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек. Спустя три дня пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. 150 человек были оперативно эвакуированы, пятеро погибли.