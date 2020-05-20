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Правительство РФ обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию

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Правительство РФ обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию

Москва, 20 мая. Кабинет министров РФ обсуждает возможность смягчения условий, необходимых для досрочного выхода на пенсию. Согласно совместному предложению Минэкономразвития, Минфина и Минтруда, до конца 2020 года раньше обычного на пенсию смогут выйти люди, потерявшие работу за три года до запланированного срока.

Изменения предлагаются в рамках общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. На текущий момент возможность досрочного выхода на заслуженный отдых присутствует, но для тех, кто потерял работу за два, а не три года. Кроме того, обязательным условием для этого является наличие страхового стажа в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В обсуждаемой версии нововведений подобного требования нет.

Как сообщает газета «Известия», в документе также говорится о предложении повысить минимальное пособие по безработице до 4,5 тысячи рублей на три месяца с мая 2020 года. Также оговаривается приравнивание на этот срок размер выплат для ИП к МРОТ. При этом отмечается, что окончательная редакция предложений может отличаться от рабочей версии, так как в документ постоянно вносятся изменения.

Напомним, ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что вероятность продления на следующий год единого налога на вмененный доход больше не рассматривается. Ранее ведомство предлагало продлить ЕНВД на 2021 год в целях борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

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