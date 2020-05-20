Специалист Роспотребнадзора предупредила об опасности прогулок в парке

Москва, 20 мая. Главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина предупредила об опасности прогулок в лесах и парках из-за клещей.

По словам эксперта, пик нашествия паразитов приходится на пору цветения черемухи. Клещи выползают, когда устанавливается благоприятная погода. Они стремятся напитаться кровью, так как без этого у самок не разовьются яйца, и они не смогут оставить потомства. Членистоногие не поднимаются на деревья, а поджидают жертв сидя на травинках.

«Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», — рассказала Шашина.

Эксперт отметила, что существуют несложные меры предосторожности, которые сведут до минимума риск встречи с клещами. По ее словам, необходимо правильно одеваться. Следует заправлять брюки в сапоги или носки с плотными резинками. Куртка или рубаха также должны быть в брюках.

Самым эффективным средством защиты Шашина назвала инсектоакарицидные аэрозоли с убивающим клещей действием. Репелленты применять можно, но это средство менее эффективно, отметила специалист.

Также эксперт дала рекомендации по самостоятельному удалению клещей.

«Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть», — цитирует главного специалиста по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора радио Sputnik.

Ранее о том, как можно защититься от клещей рассказала сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина, сообщает газета «Известия». Одной из мер профилактики она назвала прививку от клещевого энцефалита. Однако специалист подчеркнула, что прививка не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.