Эксперт рассказал, какие покупки не стоит делать россиянам на AliExpress

Москва, 20 мая. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предостерег россиян от покупок на AliExpress товаров, которые находятся вне закона в России, к примеру, ручек с возможностью прослушки.

В беседе с агентством «Прайм» Сигал напомнил, что при онлайн-покупках необходимо учитывать тот факт, что законодательство стран отличаются. В частности, в России покупка товаров со скрытыми следящими устройствами, к примеру, ручки или очков, может привести к уголовному наказанию.

На таможне также обратят внимание и на неоригинальные товары известных брендов, ножи, огнестрельное оружие. Санкции в данном случае могут достигать до четырех лет лишения свободы.

Помимо этого эксперт напомнил, что падение курса рубля, а также финансовый кризис, связанный с пандемией, сказались на стоимости товаров.

«Поэтому, заказывая что-то с заграничных сайтов, стоит рассчитывать свою финансовую нагрузку», — обратился к покупателям эксперт.

Неделей ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса заметно возросло на фоне пандемии коронавируса. Ведомство поделилось рекомендациями, как правильно совершать покупки в Сети. Ведомство советует не совершать оплату товара наложенным платежом и перед покупкой проверять, указаны ли на сайте реквизиты продавца.

Специалисты ведомства подчеркивают, что покупатели при покупках через Интернет имеют право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.