Российский самолет Ан-124 доставил во Флориду ступень ракеты Atlas V

Вашингтон, 20 мая. Первая ступень американской ракеты-носителя Atlas V была доставлена на мыс Канаверал, штат Флорида. Для этого был задействовал самолет Ан-124-100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».

Ступень, высота которой составляет более 32 метра, была загружена на борт воздушного судна на предприятии United Launch Alliance (ULA) в городе Хантсвилл, штат Алабама. В понедельник часть ракеты Atlas V уже была доставлена на космодром на мысе Канаверал. Как отвечают в компании ULA, во вторник ступень удалось выгрузить из самолета. На данный момент идет проверка ее готовности к запуску.

Как пояснили представители американской компании в своем пресс-релизе, первая ступень ракеты Atlas V является слишком большой для того, чтобы доставлять ее автотранспортом. Обычно ее привозят при помощи специального судна, однако в настоящее время его борт загружен. Поэтому американцам пришлось прибегнуть к помощи русской компании.

Ракета Atlas V будет запущена в космос 17 июля. Она должна вывести марсоход NASA Perseverance. С его помощью американская космическая компания планирует провести поиски возможных следов жизни на Марсе.

Напомним, ранее Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.