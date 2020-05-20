На МКС повысилась концентрация бензола

Москва, 20 мая. На Международной космической станции обнаружено повешение концентрации бензола. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, ситуация не опасна для экипажа.

В настоящее время на МКС работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт Кристофер Кэссиди. 28 мая к ним присоединятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которых на станцию должен доставить корабль компании SpaceX Crew Dragon.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

Бензол токсичен и канцерогенен, он входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

Отметим, в мае прошлого года Россия направила в NASA запрос в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС после пристыковки к ней корабля Dragon-2. Начальник российского Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил тогда, что экипаж станции почувствовал необычный запах в отсеках научного объекта после прибытия на МКС американского корабля. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта. Космонавты включали систему очистки воздуха. После отстыковки Dragon-2 концентрация снизилась.

27 мая Харли и Бенкен отправятся на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon, который создала компания SpaceX, к МКС. Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами».