Глава пилотируемой программы NASA уволился из-за «ошибки» за неделю до пуска Crew Dragon

Вашингтон, 20 мая. Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул свой пост из-за некой допущенной ошибки за неделю до запуска космического корабля Crew Dragon к МКС.

Как сообщает газета Politico, Ловерро занимал должность заместителя администратора в управлении миссии по пилотируемым программам всего семь месяцев. Он вступил в должность в октябре после того, как его предшественник Уильям Герстенмайер был понижен в должности и, в конце концов, покинул агентство.

Ловерро, ранее работавший в сверхсекретном Национальном разведывательном управлении по проектировке и запуску военных спутников, сообщил в письме для сотрудников, что он покидает агентство «с очень, очень тяжелым сердцем» после того, как допустил некоторую «ошибку» во время пребывания в должности.

В своем письме Ловерро отметил, что всегда придерживался идеи, что лидеры должны идти на риск.

«Все риски, на которые мы идем, будь то технические, политические или личные, могут иметь потенциальные последствия, если мы будем судить о них неправильно. В начале года я пошел на такой риск, потому что посчитал необходимым выполнить нашу миссию. Ясно, что я допустил ошибку в том выборе, для которого я один должен нести последствия», — сообщил он, подчеркнув, что свой пост он покидает из-за личных действий.

В комментарии изданию Ловерро отказался уточнить подробности о своей «ошибке», уточнив лишь, что его увольнение не связано с разногласиями с главой NASA Джимом Бриденстайном или какими-либо опасениями по поводу запуска Crew Dragon.

27 мая астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon, который создала компания SpaceX, к МКС. Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами».

Ранее стало известно, что NASA планирует продолжить закупать у России места на космических кораблях «Союз». Соответствующие расходы NASA заложило в проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год, который стартует в октябре. В справочных материалах к документу говорится, что США находятся в процессе перехода от закупок мест у Роскосмоса к приобретению их у коммерческих компаний SpaceX и Boeing. В предстоящем финансовом году на доставку людей и грузов на МКС США планируют потратить 1,8 млрд долларов. 99 млн пойдет SpaceX и Boeing.