Родовое село Нурмагомедова закрыли на полный карантин из-за COVID-19

Махачкала, 20 мая. Родовое село российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова В Дагестане закрыли на полный карантин из-за коронавируса. Об этом заявил глава администрации поселения Сильди, дядя Нурмагомедова Абдурахман Абдурахманов.

По словам чиновника, въезд и выезд из населенного пункта закрыт с 1 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции в районном центре Агвали. Возникли перебои с поставкой а село продуктов, пожаловался Абдурахманов. Глава поселения отметил, что пока местные жители «сидят на запасах», он они заканчиваются.

В конце апреля стало известно, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с пневмонией. Позже боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии, появились слухи, что он перенес инсульт.

В середине мая друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, что отец бойца пришел в сознание после комы. Он отметил, что Нурмагомедов находится в московском военном госпитале. К нему не пускают посетителей. Состояние тренера контролируют врачи, он находится под постоянным наблюдением.

По словам друга семьи, Нурмагомедов-старший провел две недели на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы, где и простудился. Мужчину доставили во Вторую Городскую больницу, где ему ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но негативно воздействует на другие органы. После ухудшения состояния его доставили в московский военный госпиталь на санитарном самолете.

Ранее газета «Известия» сообщила, что для лечения больных COVID-19 в трех городах Дагестана построят медицинские центры по проекту Минобороны.