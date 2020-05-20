Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими

Варшава, 20 мая. Рассуждая о различии в модернизации российских и польских танков, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак не смог сдержать эмоции и грубо выругался. Как пояснил военный, Польша значительно отстала в совершенствовании собственной военной техники.

По мнению польского генерала, его страна не имеет соответствующего потенциала в отличии от России, которая «прекрасно справилась со своей задачей» и до конца года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M.

«То, что у нас называется модернизацией, – это, по сути, «припудривание фекальных масс», как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!», — заявил Скшипач изданию Kresy.

Он также отметил, что в Польша уже в течение 30 лет не может провести модернизацию своих танковых войск, поэтому попросту топчется на одном месте. В свою очередь, принятые в России меры по усовершенствованию техники он назвал эффективными. По его мнению, ВПК России делает все для того, чтобы усовершенствовать и без того сильные стороны своей техники.

Для выхода из ситуации, по мнению польского генерала, стране необходимо собирать американские танки «Абрамс». Для обновления войск потребуется около 500 подобных машин, пояснил он.

Напомним, в конце прошлого года Министерство обороны РФ сообщило о завершении предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата». Работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения немного затянулись, но в 2019 году завершились предварительные и государственные испытания целой линейки новых машин.