Эксперты обнаружили почти 250 фальшивых сайтов популярных служб доставки

Москва, 20 мая. Эксперты международной компания Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак, обнаружили около 250 интернет-ресурсов, которые являются фишинговыми сайтами популярных служб доставки товаров из онлайн-магазинов. Все собранные данные были отправлены регистраторам доменных имен для последующей блокировки мошенников.

Мошенники действовали по следующей схеме. Они размещали на сервисах бесплатных объявлений «лоты-приманки», то есть, сообщения о продаже товаров по чрезвычайно заниженным ценам. После того, как покупатель связывался с продавцов во внутреннем чате сервиса, «продавец» предлагал продолжить общение в мессенджере – чтобы служба безопасности сервиса не успела сорвать «сделку».

Аферисты запрашивали у покупателя контактные данные, чтобы «оформить» заказ для доставки через курьерскую службу. Клиента направляли на поддельную страницу, где он заполнял форму для отправки товара, а затем оплачивал его при помощи банковской карты. Все завершалось тем, что покупатель не получал товара, терял деньги с карты, кроме того, злоумышленники получали данные о ней. В среднем, мошенники зарабатывали от 15 до 30 тысяч рублей с каждой жертвы, пишет газета «Известия».

Эксперты напомнили, что следует с большим подозрением относиться к объявлениям, где обещают большие скидки. А оформлять заказы следует на проверенных сайтах, а не в мессенджерах. Также не стоит заказывать товар по предоплате.