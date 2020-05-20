Небензя призвал СБ ООН доставлять гумпомощь в Сирию только в координации с Дамаском

Нью-Йорк, 20 мая. Гуманитарное содействие Сирии должно осуществляться в координации с сирийскими властями, поэтому нет необходимости возвращать закрытые трансграничные пункты помощи, заявил на заседании Совбеза ООН по видеосвязи постпред России при ООН Василий Небензя.

В июле 2014 года Совбез ООН принял решение о старте трансграничных гуманитарных операций в САР. В январе 2020 года СБ продлил резолюцию на полгода, при этом число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух. Москва ранее уже настаивала на полном сворачивании механизма трансграничной помощи Сирии, поскольку большинство территорий вернулись под контроль Дамаска.

Небензя призвал СБ ООН не терять время на попытки открыть закрытые пункты.

«Управление ООН по гуманитарным вопросам нужно призывать работать с Дамаском, чтобы находить пути доставки помощи через открытые трансграничные пункты, а также через саму Сирию», — подчеркнул дипломат.

Постпред России напомнил, что трансграничный механизм, который подразумевал доставку помощи в регионы, неподконтрольные Дамаску, изначально носил временный характер, передает ТАСС. Небензя обратился к коллегам с призывом перестать «руководствоваться своими собственными геополитическими дивидендами, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами».

Представители Соединенных Штатов и Великобритании выступили за возвращение для использования ООН пограничного перехода Эль-Ярубия, который находится на приграничной с Ираком территории. В январе этот переход исключили из резолюции СБ ООН.

Отметим, днем ранее министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи заявил, что борьбу с коронавирусом в стране «затрудняют жестокие и несправедливые санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Дамаска». Ограничительные меры препятствуют поступлению необходимого оборудования для профилактики и диагностики заболеваний. Язиджи потребовал отмены санкций, чтобы «обеспечить охрану здоровья граждан и медицинскую безопасность».