Прокуратура Украины завела на Порошенко дело о госизмене

Киев, 20 мая. Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о злоупотреблении властью и государственной измене в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Офис генпрокурора внес соответствующие сведения в украинский Единый реестр досудебных расследований. Следствие в отношении Порошенко ведется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины.

По данным СМИ, к материалам дела приобщат записи телефонных разговоров, переданных ведомству депутатом Верховной рады Андреем Деркачем.

Деркач ранее обнародовал аудиозапись, на которой Порошенко якобы хвастался перед Байденом поднятием коммунальных тарифов выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). В беседе с тогдашним украинским президентом человек с похожим на Джо Байдена голосом также предложил 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом.

Записи содержат и другие сведения, которые говорят о вмешательстве политиков из США в дела Украины. Байден, в частности, советует провести национализацию Приватбанка, пока к власти в Соединенных Штатах не пришел Дональд Трамп.

В партии Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») обнародованную Деркачем аудиозапись назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», сообщила газета «Известия». В партии считают, что целью «провокации» якобы был подрыв «двухпартийной поддержки» Украины со стороны США.