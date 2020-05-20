Школьница из Москвы обвинила приемную мать в попытке принудить ее к сексу с начальником

Москва, 20 мая. Несовершеннолетняя жительница Москвы обратилась в полицию и рассказала, что ее приемная мать пыталась принудить ее к сексу со своим начальником. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах столицы.

Еще в марте этого года московская прокуратура получила заявление от гражданина Громова, который рассказал, что его 42-летняя знакомая предложила ему заняться сексом с ее несовершеннолетней приемной дочерью. Правоохранительным органам не удалось установить личность заявителя.

Спустя некоторое время в полицию обратился отец девочки, который попросил принять меры в отношении его бывшей жены, которая, по словам его дочери, пыталась уговорить ее вступить в связь со своим начальником.

Сейчас полиция расследует это дело. Ситуация осложняется тем, что история описана лишь со слов девочки, у которой сложные отношения с приемной матерью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о жителе Петербурга, который заявил в полицию об изнасиловании дочери новым мужем его бывшей жены.

Мужчина обратился в полицию в прошлом месяце, рассказав, что изнасилование произошло ночью 8 апреля. В одном из домов в Калининском районе города отчим 1982 года рождения применил силу и надругался над молодой девушкой. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, он дает показания. Полиция ведет проверку инцидента.