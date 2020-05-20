Москалькова рассказала о росте домашнего насилия в условиях самоизоляции

Москва, 20 мая. Условия пандемии COVID-19 сказались на ситуации с семейно-бытовым насилием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На вопрос в эфире телеканала «Россия-24», повлиял ли режим самоизоляции на ситуацию с домашним насилием, Москалькова ответила утвердительно.

«Когда люди остаются в замкнутом пространстве и делят вот эту личную территорию, это приводит к обострению насилия. Приводит к обострению ситуации и лишение человека работы», — отметила омбудсмен.

По ее словам, она общалась с женщинами в одном из московских специализированных центров помощи жертвам домашнего насилия. Они хотели бы, чтобы с их супругами поработал психолог, поскольку не хотят разрушать семью и оставлять детей без отца.

Москалькова добавила, что домашнее насилие несет риски совершения тяжелых преступлений.В этой связи она отметила позитивные моменты в связи с запуском центров помощи жертвам насилия. Омбудсмен поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за открытие подобного центра в Москве.

«Поэтому и родилась в свое время идея, которая была поддержана сенаторами, подготовить законопроект о противодействии насилию в семье. Такие законы есть практически во всех странах, потому что это не только наша тема», — добавила она.

Москалькова подчеркнула, что можно реагировать на случай домашнего насилия, но при этом не вторгаться в семью «как в особую зону интимных отношений, которые нужно сберечь».

В начале мая Москалькова заявила, что число обращений от жертв насилия, в том числе в семье, в апреле выросло в 2,5 раза по сравнению с мартом. Если в марте таких жалоб было 6054, то в апреле — уже более 13 тысяч, передавал НСН. Кризисные центры для женщин сейчас получают обращения с просьбами о помощи в период ограничений и сообщения от жертв насилия, связанные с самоизоляцией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и Департамент труда и соцзащиты Москвы объединили свои ресурсы в борьбе с домашним насилием. Это произошло по инициативе психологов ЦЭПП, к которым в период пандемии коронавируса поступают звонки от жертв домашнего насилия.

Специалисты Центра будут передавать абонентам координаты Кризисного центра помощи женщинам и детям, который находится в ведении столичного Департамента.