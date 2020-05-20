Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в РФ

Вашингтон, 20 мая. Посольство РФ в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения и извинений за опубликованный им материал о коронавирусе в России. Российские дипломаты указали, что в материале Bloomberg приводятся некорректные данные о количестве больничных коек в РФ.

«Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз отличилось авторитетное агентство Bloomberg. Поток голословных политизированных обвинений автор статьи решила подкрепить статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах ОЭСР в 2013 году (8,2 против 3,8)», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице российского посольства в Facebook.

Российские дипломаты обвинили Bloomberg в подлоге и замене одного графика другим, чтобы используя поддельные данные Всемирного банка проиллюстрировать свой тезис о «недостаточном финансировании» российских больниц, а также «необеспеченности медикаментами и оборудованием». В посольстве отметили, что де-факто Bloomberg таким образом перечислил проблемы ОЭСР. Дипмиссия РФ в США уже потребовала от издания опровержения и извинений.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 319 тысяч человек.