В администрации США заявили, что молятся за Мишустина

Москва, 20 мая. Власти США заявили, что рады выздоровлению премьер-министра России Михаила Мишустина и молятся за него.

«Соединенные Штаты рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса», — цитирует представителя вашингтонской администрации высокого ранга ТАСС.

В конце апреля глава российского правительства сообщил, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Временно исполняющим обязанности премьер-министра РФ был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Мишустина ранее сообщал, что глава кабмина проводит период самоизоляции в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. Она также отмечала, что премьер постоянно находится в доступном режиме и продолжает работать.