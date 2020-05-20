Строительство корабля-носителя «Калибров» «Павловск» начнется этим летом

Москва, 20 мая. Возведение малого ракетного корабля-носителя крылатых ракет «Калибр» «Павловск» начнется летом текущего года. Об этом рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

По словам Авакянца, возведение корабля пройдет на Амурском судостроительном заводе. На данный момент там в различной степени готовности находятся три малых ракетных корабля проекта «Каракурт» – «Удомля», «Ржев» и «Уссурийск». Они также станут носителями «Калибра-НК», пояснил адмирал в интервью «Красной звезде». Также в нынешнем году из дока планируется вывести корвет проекта 20380 «Резкий». Достраивать его будут на плаву с планируемой передачей флоту в 2021 году.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что гвардейский ракетный крейсер «Москва», являющийся одним из самых знаковых кораблей ВМФ России, возвращается в состав Черноморского флота. Ранее планировалось, что корабль совершит первый выход в море после ремонта в середине мая. Судно пребывает в ремонтных доках с 2018 года. Летом прошлого года флагманский крейсер ненадолго выходил в море для комплексного тестирования. Сейчас на корабле подходит к завершению наладка главной энергетической установки.