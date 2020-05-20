Стали известны сроки завершения ремонта корабля «Маршал Шапошников»

Москва, 20 мая. Ремонт корабля «Маршал Шапошников», который будет оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», завершится во второй половине года, после чего начнутся его испытания. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

«Во второй половине года должны начаться швартовые, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата «Маршал Шапошников», — сообщил Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

Напомним, о новой гиперзвуковой ракете «Циркон» президент РФ Владимир Путин рассказал, выступая с посланием перед Федеральным собранием 20 февраля прошлого года, передавал RT. По его словам, скорость полета ракеты будет составлять 9 Махов, а дальность — более 1000 км. Снаряд, предназначенный для уничтожения наземных и надводных целей, можно будет запускать с кораблей и подлодок. При этом «Цирконом» можно вооружить не только новые, но и уже существующие суда, заточенные под ракеты «Калибр».

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко ранее рассказал, что модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта «Антей» «Иркутск» в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Что представляет собой гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» — читайте в материале Федерального агентства новостей.