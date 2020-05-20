Поклонская не исключила возвращения на должность прокурора в Крыму

Москва, 20 мая. Депутат Госдумы Наталья Поклонская не исключила возвращения на должность в прокурора в Крыму. Отвечая на соответствующий вопрос в беседе с KP.ru, она заявила, что примет подобное предложение – если оно поступит.

«Я готова всегда работать там, где мне скажут служить Родине. Крымская прокуратура для меня родная. Я знаю, что люди обращаются ко мне с просьбой, чтобы я попросила вернуться (прокурором в Крым. — Прим.ФАН.) Но это невозможно, чтобы я сама проявляла какую-то инициативу. Ведь я работаю там, где меня назначили», — объяснила Поклонская.

Депутат отметила, что ее возвращения на должность прокурора хотят много людей, и она сама относится к этому по-доброму, понимая, что речь идет о демонстрации доверия к ней.

Поклонская добавила, что у нее прекрасные отношения с крымским руководством, но решения о возвращении в Крым она принимать не может.

Ранее Поклонская заявила, что не станет реагировать на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который назвал ее «символом предательства».

Поклонская недавно впервые дала интервью журналисту из Украины. Разговор с Гордоном прошел по видеосвязи между Киевом и Симферополем.

Напомним, тележурналист Дмитрий Гордон 11 мая выложил в YouTube интервью с Натальей Поклонской — экс-работником прокуратуры Крыма, которая после воссоединения республики с РФ возглавила это ведомство. С марта 2014-го по октябрь 2016-го она работала прокурором Крыма, а с октября 2016-го стала депутатом Госдумы РФ. На Украине против нее заведено несколько уголовных дел, и формально Поклонская находится в розыске в этой стране.