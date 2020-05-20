Президент Палестины обвинил США в несправедливом отношении

Каир, 20 мая. Соединенные Штаты Америки несут полную ответственность за несправедливое отношение к народу Палестины. Соответствующее заявление сделал президент данного государства Махмуд Аббас во время своего обращения к руководству страны.

«Возлагаем на США полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу, мы считаем их главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях», — приводит слова Аббаса РИА Новости.

При этом он отметил, что Палестинская Национальная Администрация готова урегулировать конфликт с Израилем при помощи создания двух государств, при наличии третьей стороны на границах.

Ранее Палестина приняла решение прервать все контакты с США после обнародования президентом США Дональдом Трампом так называемой «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Трамп до этого объявил об итогах разработки «сделки века» — американского проекта соглашения между Израилем и Палестиной. Он предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и западный берег реки Иордан. Израиль, в свою очередь, сохранит контроль над востоком реки Иордан.