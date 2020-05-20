Туризм в России начнет выход из ограничений 1 июня

Москва, 20 мая. Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В эфире Первого канала Догузова отметила, что на летний туристический сезон в ведомстве смотрят с оптимизмом.

«С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — добавила она.

По словам главы Ростуризма, в регионах правила поэтапного выхода будут разные. Детали будут уточняться вместе с регионами в ближайшие десять дней. Предполагается, что первыми начнут работу санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В отдельных регионах заработают на первом этапе отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

В настоящее время, по словам Догузовой, Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям, чтобы они не были чрезмерными. В частности, решается вопрос, стоит ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или можно изолировать только носителя.

Глава ведомства добавила, что крайне важно не спешить в деле ослабления всех ограничений, чтобы избежать новых вспышек заболевания.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов пришел к выводу, что в текущих условиях открытие основных туристических направлений произойдет не раньше середины лета 2020 года. По мнению эксперта, процесс восстановления туристической активности будет происходить постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова в интервью Федеральному агентству новостей предположила, что если пандемия коронавируса завершится во время летнего сезона, то главными направлениями отдыха у россиян могут стать Краснодарский край, Крым и Турция. Эксперт подчеркнула, что «в приоритете будет внутренний туризм».