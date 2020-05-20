ЛНР готова отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе

Луганск, 20 мая. Руководство Луганской народной республики (ЛНР) пообещало принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратят провокационные обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры республики. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На прошлой неделе украинские военные провели очередной обстрел территории ЛНР, повредив линию электропередачи, которая питала важнейшие объекты инфраструктуры, социальные объекты и жилой сектор.

Пасечник обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием принять немедленные меры для прекращения провокационных обстрелов ЛНР.

«В случае продолжения подобных действий со стороны Вооруженных сил Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи», — предупредил Зеленского Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что Луганск будет поступать таким образом и впредь, если ВСУ продолжат обстрелы мирного населения или критических важных объектов республики. Кроме того, Пасечник приказал привести в боевую готовность подразделения Народной милиции.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. За годы внутриукраинского конфликта, по данным ООН, погибли более 13 тысяч человек.

Урегулировать ситуация на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные перемирия, фиксируются обстрелы в регионе.