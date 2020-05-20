CБУ признала украинского радикала Стерненко потерпевшим, а подозрение вручила убитому

В деле украинского радикала Сергея Стерненко наступила развязка. После двух лет бесконечной волокиты следствие, наконец, определилось. Убивший человека экс-лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) признан потерпевшим, а убитому Ивану Кузнецову вручено подозрение.

«Всем большое спасибо», — сказал Стерненко по выходу из здания СБУ.

Казалось бы, сложно вручить подозрение покойнику. Но для украинских правоохранителей нет невыполнимых задач, когда нужно отмазать патриота. Тем более, что с самого утра здание ведомства окружили идейные братья Стерненко. Они поджигали файеры и требовали, чтобы силовики, не дай бог, не вручили их побратиму подозрение. Намекали, что Сергея лучше не трогать, а то худо будет. СБУ превзошла все ожидания «патриотов».

Одним из первых ситуацию прокомментировал известный адвокат Андрей Портнов, который представляет интересы вдовы погибшего.

«Сегодняшнее поведение властей по одесскому убийце — трусость и легкомысленность. Дешевые позорные морды. Он (Сергей Стеренко. — Прим. ФАН) рано или поздно сядет, а вы из образа мокрой курицы уже не выйдете», — написал юрист в своем Telegram-канале.

Коллега Портнова Елена Бондаренко тоже считает действия украинских правоохранителей нонсенсом.

«Это вопрос не к юристам, а к специалистам по лечению душевных болезней», — отмечает Бондаренко.

Трусость, как известно, один из самых страшных пороков. Команда украинского президента Владимира Зеленского беспомощна перед жалкой кучкой радикалов, вставших на защиту убийцы.

Хотя еще недавно теплилась надежда на справедливость. На должность генерального прокурора вступила Ирина Венедиктова, имевшая репутацию человека смелого и компетентного. Однако уже через несколько месяцев после назначения тон Венедиктовой по отношению к убийце смягчился. В одном из интервью генпрокурор допустила, что Стерненко будет предъявлено обвинение не в умышленном убийстве, а в превышении необходимой обороны.

«Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я — это убийство, 118-я — это убийство по самозащите, — отметила Венедиктова в беседе с «Украинской правдой».

И добавила, что уважает деятельность Стерненко в качестве «активиста». Она не уточнила, какая именно его деятельность вызывает у нее уважение: убийство, пытки, или крышевание наркоторговли.

Но потом Венедиктова отказалась даже от концепции необходимой обороны. Уже в следующем своем интервью генпрокурор полностью перешла на сторону Стерненко.

Отметим, что версия о необходимой обороне не выдерживает никакой критики. Сам Стерненко вел «стрим» с места убийства. Он рассказал, что преследовал неприятеля и убил его собственным ножом.

Эти слова подтверждают и три экспертизы, проведенные в рамках дела. Стерненко преследовал свою жертву более 100 метров. Смертельные ранения он нанес, когда его оппонент был в лежачем положении. Затем Стерненко вместе с девушкой наблюдали за последними минутами жизни своей жертвы. Молодые люди весело шутили, даже не думая вызвать скорую. После Сергей порезал себе руку, чтобы имитировать самооборону.

Убийство было совершено два года назад, еще в каденцию Петра Порошенко. Тогда дело старательно «спускали на тормозах». Генпрокурор Юрий Луценко поддерживал с активистом-убийцей дружеские отношения. Его усилиями дело ушло из Одессы в столицу.

«Его дело (Сергея Стерненко. — Прим. ФАН) забрано из Одессы в силу подозрений в определенных коррумпированных или личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины», — пояснил Юрий Витальевич.

Дела об умышленном убийстве к СБУ отношения не имеют. Но для Сергея сделали исключение. Разумеется, о серьезном расследовании речи не шло. Сторона защиты не сдавалась и добилась локальной победы — дело вернули в полицию. А потом украинские избиратели дали от ворот поворот Петру Порошенко и всей его команде. Тогда было трудно себе представить, что Зе-команда повторит путь своих предшественников. Да что там повторит… до признания убийцы потерпевшим не додумались даже у Петра Алексеевича.

Депутат «Слуги народа» Макс Бужанский полагает, что деятели СБУ уже достигли совершенства.

«Будете смеяться, после сегодняшней феерии со Стерненко Баканов собрался завтра докладывать что-то в Раде по изменениям к закону об СБУ. Усовершенствовать организационно-правовые основы деятельности планирует. Ну я даже не знаю, по-моему, и так безупречная деятельность, разве нет?» — спрашивает народный депутат из президентской политической силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.