Президент Грузии Зурабишвили выступила за диалог с Россией

Тбилиси, 20 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она всегда была и будет сторонницей диалога, в том числе с Россией. Однако для налаживания связей между государствами необходимы определенные обстоятельства, которые должны дать возможность принести пользу для страны, пояснила она.

Соответствующее заявление Зурабишвили сделала в интервью местному телеканалу, отвечая на вопрос о налаживании отношений с Россией.

«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит. Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации», — приводит слова президента Грузии ТАСС.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ситуация с назначением Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины вызвала дефицит доверия между двумя странами. Она объяснила, что Саакашвили заочно осужден в Грузии, а его возможное назначение на высокую должность на Украине вызвало обоснованную тревогу и резкую реакцию властей Грузии.