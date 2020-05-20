Министр обороны Чехии ответил на предложение Шойгу передать памятник Коневу России

Прага, 20 мая. Министр обороны Чехии Лубомир Метнар отрицательно ответил российскому коллеге Сергею Шойгу, который в письме предлагал чешской стороне передать России снесенный с постамента муниципальными властями района Прага-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Как передает информагентство CTK, в ответном письме Метнара уточняется, что памятник Коневу «не является собственностью министерства обороны».

«Его, согласно юридическим нормам, нельзя было включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже принял муниципалитет района Прага-6. Исходя из действующего законодательства, Минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его возможной передаче РФ», — говорится в послании.

Глава минобороны добавил, что его страна чтит память павших при освобождении Чехословакии воинов Красной армии и обеспечивает надлежащий уход за захоронениями советских солдат-освободителей. Обострение отношений с Россией на фоне сноса памятника будет обсуждаться на встрече представителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, 3 апреля районные власти Праги снесли памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему столицу Чехии от нацистов в мае 1945 года. Инициаторы демонтажа намеревались перенести монумент в Музей памяти ХХ века, передавали «Известия».

9 апреля стало известно, что Шойгу написал письмо коллеге из Чехии, в котором попросил о передаче Москве памятника маршалу. Шойгу в послании выразил сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6 и напомнил об огромной цене, которую заплатил СССР за освобождение Европы от нацизма, передает RT.

Памятник Ивану Коневу был установлен в Праге по инициативе местных властей в 1970–1980-е годы. Его возвели в знак благодарности жителей города за то, что маршал сохранил здания чешской столицы во время штурма: он отдал приказ не применять тяжелую артиллерию при освобождении Праги от фашистов в мае 1945 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия пражских муниципалов «возмутительными и циничными». Следственный комитет РФ открыл уголовное производство об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.