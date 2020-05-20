Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в российские школы и детсады

Москва, 20 мая. Российские власти обсуждают возможность внесения кардинальных изменений в существующие санитарно-эпидемические правила. Так, сенаторы Совета Федерации предложили отказывать в приеме в детские сады, школы и высшие учебные заведение детям, чьи родители отказываются от прививок.

Соответствующие предложения рабочей группы Совфеда были утверждены Советом палаты и в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в правительственную комиссию.

Сенаторы уже подготовили пакет инициатив, направленных на повышение уровня соцгарантий наиболее уязвимых категорий граждан, повышение уровня сферы здравоохранения, а также поддержки бизнеса и трудовых отношений. Одной из мер является единовременная страховая выплата всем медицинским работникам, которые работают с пациентами, у которых выявлен коронавирус.

Другой важной мерой является создание новых правил профилактической вакцинации. Согласно им, предлагается на допускать в дошкольные и школьные учреждения детей без прививок, пишет «Парламентская газета».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 319 тысяч человек.