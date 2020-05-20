Тульская медсестра прославилась, появившись на работе в прозрачном костюме

Тула, 20 мая. Медсестра из Тульской областной больницы прославилась на всю страну, появившись на рабочем месте в прозрачном защитном костюме поверх бикини.

Читатель прислал в редакцию издания «Тульские новости» фотографию из местной больницы. В кадре — медсестра в прозрачном защитном костюме. Только под костюмом на медицинском работнике видны лишь трусики и бюстгальтер.

Источники издания рассказали, что в больнице работать в защитном костюме очень жарко, поэтому они решили не надевать лишнюю одежду под защиту. Девушка же якобы не рассчитывала, что костюм будет настолько сильно просвечивать.

Читатель, приславший фотографию, добавил, что пациенты не были против подобного «костюма».

Позднее в городском комитете по здравоохранению сообщили, что «к нарушившей требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания».

Разъяснительную беседу провели и с руководством больницы, напомнив о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду.

На сайте издания появилась масса комментариев. Пользователи разделились буквально на два лагеря. Одни категорически осуждали девушку, другие же восприняли ситуацию с юмором.

«За что замечание?! У меня бы сразу все болячки прошли», — пишет пользователь Альберт Кузьминов.

«Норм деваха, придает смысл жизни, я за», — добавил Гена Фумичев.

«Ребята, и девчонки, дайте ее телефон. Вдруг я ей понравлюсь», — надеется Игорь Камышев.