Познер заявил, что ссора Уткина и Соловьева не имеет отношения к журналистике

Москва, 20 мая. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ссору спортивного комментатора Василия Уткина и Владимира Соловьева. По его словам, такие скандалы всегда привлекают внимание.

Конфликт Уткина и Соловьева серьезно поднял их рейтинг цитируемости. Ссора двух медиаперсон началась в апреле и неожиданно вывела обоих в лидеры по цитированию.

Как заявил Познер, рост цитируемости обоих участников скандала легко объяснить – по его словам, такие ссоры «привлекают внимание очень сильно, наряду с эротикой и порнографией». Однако Познер предупредил, что расценивать этот успех как профессиональное достижение не стоит.

«Два человека решили публично поссориться. Это их право. Но к журналистике это не имеет никакого отношения. Это совсем из другого жанра», — заявил Познер.

По словам телеведущего, этот конфликт не имеет отношения к журналистике, поскольку последнее – «средство, с помощью которого информируют как можно больше людей о реальном положении вещей максимально широко, объемно, правдиво и объективно». Также Познер напомнил, что не следует считать это происшествие и удачной возможностью для самопиара, так как оба участника конфликта уже известны и в дополнительной рекламе не нуждаются.

Ранее Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его «больным человеком». Соловьев напомнил, что он не рэпер. По словам журналиста, Уткин «страдает синдромом Туретта». Соловьев также заявил о готовности оплатить спортивному комментатору Василию Уткину хорошего психиатра. Звезда телеканала «Россия-1» отметил, что у него нет конфликта с коллегой.

До этого между журналистами произошла перепалка в социальной сети Twitter. Соловьев и Уткин обрушились с оскорбительными высказываниями в адрес друг друга.