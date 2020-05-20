Более 30 медиков заразились коронавирусом в Ровенской области Украины

Киев, 20 мая. Власти Ровенской области Украины сообщили о 30 медработниках местной городской больницы, которые заразились коронавирусной инфекцией. О выявленном очаге говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Согласно последним данным украинского Минздрава, в настоящее время на Украине зарегистрировано 3569 случая инфицирования медработников​​​. При этом 1188 из них выявлено в Ровенской области. 370 медиков уже выздоровели.

«Возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медика имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован», — говорится в сообщении администрации Ровенской области.

На сегодняшний день на Украине зафиксировано 18 876 случая инфицирования коронавирусом. При этом 518 человек скончались, а 5632 выздоровели.

Напомним, ранее власти страны решили не отменять пляжный сезон, несмотря на пандемию коронавируса и введенный карантин. Об этом объявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Как пояснил специалист, ученые пришли к выводу, что морская соль совместно с ультрафиолетовыми лучами уничтожает возбудитель коронавирусной инфекции. Речной сезон, как уточнил он, тоже будет открыт, хотя в пресной воде возбудитель может выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться сложно. Это возможно только при близком контакте.