Палестина расторгает все договоренности с США и Израилем

Москва, 19 мая. Палестина приняла решения расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить себе палестинские земли, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

«Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашений с правительствами США и Израиля, включая те что связанные с безопасностью», — заявил Аббас в эфире телеканала Al Jazeera.

Аббас назвал Израиль оккупантами территории Палестины и призвал с этого дня Тель-Авив нести всю ответственность перед международным сообществом.

Палестина ранее приняла решение прервать все контакты с США после обнародования президентом США Дональдом Трампом так называемой «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Сделки века» — американский проект соглашения между Израилем и Палестиной. Он предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и западный берег реки Иордан. Израиль, в свою очередь, сохранит контроль над востоком реки Иордан. Центральным в «сделке века» становится Иерусалим: согласно новому документу, он должен быть столицей Израиля, но часть восточных районов города признают за Палестиной. По мнению экспертов, данный план поможет США узаконить оккупацию палестинских территорий Израилем.