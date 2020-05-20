Погребинский напомнил о «грязном прошлом» Гордона

Москва, 19 мая. Политолог Михаил Погребинский прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, который после интервью с Игорем Стрелковым и Натальей Поклонской, рассказал, что якобы проводил беседы по наводке СБУ. Эксперт призвал не забывать о «грязном прошлом» журналиста.

Напомним, депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская пообщалась с Гордоном неделю назад. Во время интервью она рассказал подробности убийства первой жертвы Евромайдана. Она также отметила, что при возвращении в состав России у жителей Крыма не было мысли о том, чтобы обратиться за помощью США. По ее словам, так произошло потому, что «подавляющее большинство жителей полуострова были русскоязычными».

Следующее интервью Гордона прошло с бывшим министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). В самом начале Гордон похвалил его за «смелость» дать интервью, а также назвал собеседника «очень образованным человеком» и «интеллектуалом». Беседа длилась около трех часов, набрав только за это время почти 200 тысяч просмотров. Стоит отметить, что после этого украинские нацисты пришли в неистовство и напали на офис Гордона. Позже журналист попытался исправить ситуацию заявив, что якобы он проводил интервью по наводке СБУ.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что значительная часть журналистского сообщества страны настроена против России, поэтому «быть стукачами» там не стыдно. Он также отметил «темное прошлое» Гордона.

«В свое время, еще в 90-х, он был спонсором целой компании экстрасенсов, эксплуатируя их и зарабатывая на этом бреде. Но это еще полбеды. Потом он изобрел пирамидку и пустил рекламу, заверив, что она лечит от рака. И тысячи людей вместо химиотерапии или других проверенных средств покупали эту пирамидку за немалые деньги и раньше времени умирали», — цитирует Погребинского «ПолитЭксперт».

Политолог также признался, что испытывает чувство брезгливости к Гордону и старается не появляться с ним на одним телешоу.