ВОЗ назвал число зараженных COVID-19 в мире 

Москва, 19 мая. Число случаев инфицирования COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 112 тыс. и превысило 4,7 млн, зафиксировано более 316 тыс. летальных случаев, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно обновленным данным ВОЗ, за минувшие сутки зарегистрировано 112 637 новых случаев COVID-19, скончались 4322 пациента. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире составляет 4 731 458, количество летальных исходов — 316 169.

Отметим, согласно данным американского Университета Хопкинса, на данный момент COVID-10 в мире заражены почти 4,9 млн человек, скончались 321 593 пациентов.

Большего всего случаев заражения фиксируется в США, где коронавирус выявлен у 1,5 млн человек, скончались более 91 тыс. пациентов.

В России число выявленных случаев коронавируса выросло за сутки на 9263 — до 299 941. Проведено более 7,3 млн тестов. Умерли 2837 человек, передает RT. Больше всего во время пандемии пострадала Москва. Во вторник столичный мер Сергей Собянин заявил, что Москва избежала самого страшного сценария эпидемии опасной коронавирусной инфекции. Однако ситуация в городе еще далека от идеальной.