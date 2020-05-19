На Украине задержали хакера, продававшего крупнейшую в истории базу личных данных

Киев, 19 мая. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Ивано-Франковске хакера, подозреваемого в рекордного хищении личных данных пользователей Сети со всего мира. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Уточняется, что хакер действовал под ником Sanix. Он привлек внимание спецслужб разных государств и специалистов по кибербезопасности в начале 2019 года, когда выложил на одном из форумов объявление о продаже базы данных с 773 миллионов адресов электронной почты, а также 21 миллионов уникальных паролей.

Согласно данным СМИ, выставленная хакером на продажу база стала самым крупным массивом похищенных данных за всю историю. Отмечается, что лишь малая часть того объема личных данных, которые оказались в руках у злоумышленника.

По данным украинских экспертов в сфере кибербезопасности, задержанный продал базу данных с логинами и паролями к адресам электронной почты, пин-кодам к банковским карточками, данным для входа в кошелек криптовалют и так далее.

Напомним, что в октябре прошлого года компания DeviceLock, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, произошла утечка персональных данных пользователей. Преступники за 22 тысячи долларов продавали базу данных из 20 миллионов аккаунтов. Почти 20 тысяч страниц оказались в открытом доступе. Завладевший предлагаемой базой мог получить доступ к никам пользователей, номерам их телефонов, электронной почте и описанию профилей.

Отметим, что ранее идеолог Wikileaks Джулиан Ассанж уже публиковал доказательства взаимодействия Facebook со спецслужбами США. После этого Цукербергу пришлось признать факт сотрудничества, заявив, что это просто ответы на запросы.