Дело об отмывании Коломойским миллиардов долларов расследуют в США

Москва, 19 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Речь может идти о миллиардах долларов.

Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на свои источники, федеральный суд в Кливленде изучает переводы крупных сумм из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Коломойский приобрел на эти средства отель на 484 номера в Кливленде, офисное здание в 21 этаж и несколько небоскребов.

Расследование продолжается больше года. Согласно источникам портала, финансовая схема украинского олигарха и его партнера Геннадия Боголюбова стартовала в 2008 году и длилась пять лет.

Издание отмечает, что в ходе расследования федеральные агенты из США совершили несколько поездок на Украину. Они, в частности, беседовали с Русланом Рябошапкой, бывшим тогда генеральным прокурором, и представителями Национального антикоррупционного бюро Украины.

В комментарии BuzzFeed Коломойский заявил, что не знает о расследовании в США, добавив, что на связь с ним из американского минюста никто не выходил.

Напомним, «Приватбанк», главным акционером которого являлся Коломойский, был национализирован украинскими властями в 2016 году. Данное решение было принято из-за выведения его экс-руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

В апреле 2019 года суд Киева признал незаконным присвоение предприятия Коломойского государством, удовлетворив иск бизнесмена. Однако Нацбанк Украины обжаловал это решение, и Кассационный хозяйственный суд приостановил процесс выполнения вердикта. В декабре прошлого года сообщалось, что Нацбанк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возвращение «Приватбанка» олигарху.