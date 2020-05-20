Россия ответит ядерным «Посейдоном» на выход США из СНВ-3

США уже в ближайшее время начнут развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а затем в Европе. Такое прогноз сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя неопределенность американцев по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор истекает уже в феврале 2021 года, причем Москва ранее предложила Вашингтону продлить его на пять лет без предварительных условий. Однако Штаты все еще не могут определиться с своей позицией, пояснил замглавы внешнеполитического ведомства.

Почему российский МИД так настороженно относится к поведению Вашингтона на дипломатической арене и его военным планам? И есть ли у России адекватный блокирующий ответ на опасные инициативы Америки? Обозреватель Федерального агентства новостей нашел ответы на эти вопросы.

США во власти мифов

Деструктивные действия Соединенных Штатов в вопросе ядерного разоружения, выразившиеся в выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и весьма вероятном торпедировании СНВ-3, основываются на трех геополитических мифах, в которые Вашингтон безоговорочно верит. Эти мифы получили широкое распространение в американской элите после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Первый миф говорит о том, что Россия нуждается в СНВ-3 больше, чем Соединенные Штаты, и что договор может быть использован для получения чего-то большего от Москвы, в первую очередь — неких военных уступок или «дружественных» политических шагов.

С возможностью таких шагов тесно связан второй миф, который сегодня активно педалируется в Вашингтоне. Он гласит, что шантажируя Москву будущим выходом из СНВ-3, можно принудить ее оказать давление на Китай в вопросе о присоединении к новому договору по сокращению ядерных вооружений.

Третий миф имеет чуть более противоречивую структуру — он не в ладах с логикой, хотя для мифа это нормально. С одной стороны, США любят обвинять Россию в многочисленных отклонениях от СНВ-3 и ДРСМД, пытаясь выставить нашу страну главным, если не единственным их нарушителем. С другой стороны, при этом само собою подразумевается, что Россия не в силах не только разработать передовые вооружения, но и сохранить унаследованный от СССР ракетно-ядерный потенциал. В западном истеблишменте такая уничижительная максима даже получила название «русские со ржавыми ракетами» (Russians with rusty rockets).

Как и любые мифы, эти ложные представления американцев о геополитических и военных аспектах ядерного разоружения годами пребывают в искаженной реальности, которую весьма далека от настоящего положения дел.

Начнем с того, что главным результатом действия СНВ-3 и уже закончившегося ДРСМД было то, что США и Россия имели значительно более четкое представление о стратегических возможностях друг друга, чем они могли бы получить лишь средствами обычной разведки или агентурной работы. Заложенный в эти договоры механизм разглашения чувствительной военной информации и сопутствующих взаимных инспекций создал уникальную обстановку взаимного контроля, которая недостижима в «обычных» отношениях между ядерными антагонистами.

Китай и Индия, Пакистан и Израиль, Франция и Великобритания, КНДР — все эти страны ревностно хранят свои ядерные секреты, тогда как арсеналы России и Штатов известны до последнего носителя. При таком состоянии дел попытки Вашингтона уйти из-под договорных ограничений опасны в первую очередь для него самого. Ведь Москва вполне сможет справиться с уходом от прозрачности в двусторонних взаимоотношениях, а вот репутационные потери Дяди Сэма будут гораздо выше.

Основной удар по системе мировой безопасности придется даже не на разрушение российской-американских отношений: под угрозой окажется Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), касающийся многих других стран. Дело в том, что фактический выход США из процесса ядерного разоружения подтолкнет такие пороговые страны, как Иран, к созданию своего собственного ядерного оружия и средств доставки.

Как следствие, наша страна воспринимает попытки Вашингтона разрушить здание мировой безопасности не иначе как известный поход на улицу зимой с целью «отморозить уши» — назло Москве. Политические потери Америки от такого шага явно превзойдут любые военные затруднения России.

По этой причине понятно, почему Москва крайне неохотно рассматривает идею Вашингтона силой затянуть Пекин в какую-либо трехстороннюю сделку. Так как справедливо считает, что ничего путного от такой затеи, да еще продвигаемой с грацией слона в посудной лавке, не выйдет.

К тому же упомянутый режим прозрачности не давал и не дает никаких достоверных подтверждений, что Россия действительно нарушала тот же СНВ-3. В то время как у нашей страны постоянно возникали опасения в отношении многих «пограничных» действий Америки, проходивших «по краю» этого договора, а заодно и ДРСМД, ДНЯО или Договора о космосе.

Более того, святая уверенность в «ржавых русских ракетах» много раз играла с американцами злую шутку. Выйдя из очередных ограничений и рассчитывая наконец-то оторваться от России за счет какого-нибудь инновационного оружия, США раз за разом попадали впросак. Так произошло с гиперзвуковыми маневрирующими блоками, с противоспутниковыми и противоракетными системами, с высокоточными ядерными боеголовками и с «ядерным беспилотником».

На последнем виде оружия, которое способно всерьез повлиять на будущий баланс сил после возможного краха СНВ-3 и свершившегося выхода Штатов из ДРСМД, стоит остановиться подробнее.

Как Россия ответит на вызов США

Итак, размещение РСМД с ядерными боеголовками в Азиатско-Тихоокеанском регионе стоит в ближайших планах Пентагона. Опасность такого шага очевидна: расстояние от возможных баз американских ракет, например, в Южной Корее до основных районов базирования российских Стратегических ядерных сил в азиатской части страны составит всего 4000–5000 километров, что находится в радиусе ракет средней дальности.

Фактически ситуация будет повторять дисбаланс сорокалетней давности, когда США пошли на размещение своих ракет средней и меньшей дальности в Европе и взяли под прицел всю Европейскую часть СССР.

Такое агрессивное размещение РСМД всегда расценивалось как желание нанести упреждающий или ответно-встречный удар. Именно в этой логике СССР размещал свои ракеты на Кубе перед Карибским кризисом, пытаясь нивелировать тотальное превосходство США в боезарядах и носителях в начале 1960-х годов. При современных возможностях Штатов их ход явно говорит о намерении произвести первый обезоруживающий удар, после которого противник Вашингтона просто не сможет нанести свой удар.

Ответом Москвы на наращивание натовского потенциала в Европе для нанесения первого обезоруживающего удара по советской территории стала организация патрулирования советских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения с МБР под ледяным покровом Северного Ледовитого океана, где обнаружение «стратегов», а значит и их уничтожение, было крайне затруднено. Находившиеся на боевом дежурстве подо льдом РПКСН были практически неуязвимы. Вместе с МБР мобильных комплексов они обеспечивали Советский Союз возможностью нанесения по американской территории удара возмездия в случае удара США по стратегическим объектам нашей Европейской части.

Сегодня такой ход сделать намного сложнее. Согласно СНВ-3, у России на вооружении стоят лишь 10 подводных лодок (проекты «Кальмар», «Дельфин» и «Борей»), способных нести средства доставки ядерного оружия. У США же имеются 22 лодки-охотника (проекты «Сивулф» и «Вирджиния»), которые могут обнаружить российские подлодки.

Вот почему одним из асимметричных ответов России на агрессивные шаги США сегодня может стать использование новой концепции глобального оружия — беспилотных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы вооружения «Посейдон». Они способны нести ядерную боевую часть и предназначены для нанесения критического ущерба береговой инфраструктуре возможного противника.

Напомним, 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия разработала подводные беспилотные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, в разы превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и скоростных надводных кораблей. Обладая низкой шумностью и высокой маневренностью, эти дроны практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире не существует.

Большая часть информации о «Посейдоне» является секретной, однако можно предположить, что его скорость при использовании эффекта «воздушной смазки» будет превышать 100 км/час — это находится за пределами возможностей любых средств перехвата. Кроме того, большая глубина, на которой может двигаться «Посейдон», крайне усложняет его обнаружение даже для современных гидроакустических систем, которые стоят на вооружении США.

Носителем такого беспилотника станет новая подлодка «Белгород», спущенная на воду в апреле 2019 года. Эта лодка с «Посейдоном» на борту сможет не заходить в зону плотного контроля возле американского побережья.

Такой ответ будет крайне неприятным для США, которые традиционно рассматривают Тихий и Атлантический океаны как два огромных «противоракетных рва» на пути любого ответного удара по ним. Им будет крайне неприятно узнать, что в этих рвах завелись опасные, непредсказуемые и совсем не «ржавые» российские аппараты.