حصاد أخبار ليبيا في 19 أيار/مايو: زوجة المختطف الروسي في طرابلس ترسل 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى ليبيا ولاجئة تتحدث عن جرائم مالطا

ليبيا . أظهرت زوجة عالم الاجتماع الروسي المخطوف في طرابلس طيبة قلبها من خلال إرسال 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى الليبيين لمكافحة فيروس " كورونا " ، في الوقت الذي يتعامل فيه جيش خليفة حفتر مع الإرهابيين في منطقة قاعدة " الوطية " .

زوجة المختطف الروسي في طرابلس ترسل 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى نساء وأطفال ليبيا

أرسلت زوجة عالم الاجتماع الروسي الذي تم أسره في طرابلس، نتاليا شوغالي، 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى ليبيا لمساعدة المصابين بفيروس " كورونا ". كما نقلت " وكالة أنباء آسيا ".

وصلت حمولة المساعدات الإنسانية إلى بنغازي مع رسالة من ناتاليا شوغالي . قرأها رئيس المجلس الطبي في الحكومة الشرقية أحمد بورتيمة مفتاح :

"<...> الآن أعلم أن زوجي مكسيم شوغالي وسامر سويفان حسن علي قد اختطفا من قبل النظام الذي تم تأسيسه في طرابلس وهم في سجن خاص يملكه عبد الرؤوف كاره ".

بدأ عرض الفيلم في الأول من مايو 2020. قيل لي أنه من المستحيل مشاهدته دون البكاء، لكنني بنفسي وكزوجة للأسير لم أشاهد الفيلم، وانتظر عودة مكسيم، ثم سنشاهده معا، ومع ذلك، تمت مشاهدة الفيلم من قبل ما يقارب 100 مليون شخص حول العالم، وفقط في الأيام الأولى من عرضه جمع ملايين الروبلات . وبهذه الأموال، قررت شراء أجهزة تنفس اصطناعي، والتأكد من إيصالها إلى ليبيا لمساعدة النساء والأطفال المصابين بفيروس " كورونا " ، وهو البلد الذي تدور فيه حرب كبيرة، وخُطِفَ فيه زوجي من قِبَل الإرهابيين .

في روسيا، نعيش بتواضع وننفق فقط على الطعام والمرافق وتعليم الأطفال . سيعود مكسيم، سيعمل، وسيكون كل شيء على ما يرام معنا . لذلك دع هذا المال يخدم قضية جيدة، فمن الأفضل إعطاء هذه الأجهزة إلى نساء وأطفال ليبيا .

يولد أكثر من 300 طفل كل يوم في ليبيا، فليكونوا بصحة جيدة، ويكبرون ليقدموا تقييمهم للأحداث في ليبيا الآن .

لاجئة نجت أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط تتحدث ​​عن جرائم مالطا

تحدثت المرأة التي تم إنقاذها في البحر الأبيض المتوسط ​​أثناء محاولتها السباحة من ليبيا إلى أوروبا عن الاستراتيجيات الإجرامية للحكومة المالطية التي تهدف إلى إعادة المهاجرين إلى منطقة النزاع في ليبيا، كما نقلت صحيفة الغارديان .

تم اعتراض القارب الذي حاولت أميرة ( تم تغيير الاسم ) الوصول إلى أوروبا عليه بواسطة سفينة مالطية نقلت أشخاصا على متنها إلى طرابلس .

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفيدرالية عن محاولات حكومة مالطا لحل أزمة الهجرة في الدولة، حيث حثت الاتحاد الأوروبي على استثمار 100 مليون يورو في مهمة إنسانية في ليبيا، والتي تهدف إلى احتجاز المهاجرين المحتملين في البلاد . وأعاقت حكومة مالطا شهادة أحد المسؤولين السابقين نيفيل غوف، الذي تحدث عن اتفاقيات حكومية سرية مع خفر السواحل لما يسمى حكومة الوفاق الوطني . أخبر غوف العالم أنه مسؤول شخصيا عن الاتصال بمجرمي خفر السواحل، وأن حكومة مالطا وقعت اتفاقا مع المسلحين . وفي الوقت نفسه، ظهر المقاتلين من خفر السواحل مرارا في تقارير الأمم المتحدة كتجار عبيد ومهربي بشر يقومون بشكل غير قانوني باحتجاز الأشخاص في السجون الليبية غير الرسمية حيث يتم تعذيب وإساءة معاملة اللاجئين .

وعند محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​، توفي 12 شخصا، لكن محاور الغارديان تمكن من تجنب هذا الشيء . وفقا لها، تم اعتراض القارب الذي حاول فيه الناس الوصول إلى أوروبا بواسطة سفينة مالطية - أخذ الطاقم المهاجرين إلى مينائهم ونقلهم إلى طرابلس مرة أخرى .

المسماري يعلن أن انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من قاعدة " الوطية " كان عملية تكتيكية مخطط لها

علق الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري على الوضع المتعلق بقاعدة الوطية ومحيطها، وتم نشر فيديو المؤتمر الصحفي على صفحة الجيش الوطني الليبي على منصة التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".

ووفقا للمسماري، فبعد تحليل المعلومات المتوفرة حول الوضع العملياتي وسير العمليات في قاعدة الوطية، وكذلك المعلومات التي قدمها قائد المنطقة العسكرية الغربية، أصدر القائد الأعلى أمرا بسحب الوحدة العسكرية من هناك .

وأكد المسماري أن الانسحاب لم يبدأ أمس الإثنين، ولكن منذ ثلاثة إلى أربعة شهور، إذ تم سحب المعدات المهمة من القاعدة، سحبنا الطائرات المقاتلة بالكامل وذخائرها وقطع غيارها، إضافة إلى المعدات الثقيلة التي قد تعيق الانسحاب، وليلة أمس 18 مايو / أيار تلقينا أمر بسحب القوات، وتمت العملية تحت غطاء جوي من قبل قواتنا الجوية، من القاعدة إلى نقطة تمركز أخرى . وتم نقل جميع المعدات والذخيرة إلى مكان آخر ".

وزيرا خارجية روسيا وتونس يناقشان الوضع في ليبيا على خلفية استفزازات مقاتلي حكومة الوفاق

ناقش وزير الخارجية التونسي نور الدين الرّي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عددا من القضايا السياسية والاقتصادية من بينها تطورات الملف الليبي، والقضية الفلسطينية .