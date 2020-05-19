Боевики «ан-Нусры» обстреляли провинции Идлиб и Латакия в Сирии

Дамаск, 19 мая. Населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия были обстреляны боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России). Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Зафиксировано три обстрела населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Хазарин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации»"Джабхат Ан-Нусра», — сообщил Журавлев.

Он отметил, что подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования за последние сутки обстрелов не совершали. Журавлев добавил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование на севере Сирии, а российская военная полиция продолжали патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка.

Напомним, 9 октября 2019 года власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира», которая направлена против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.