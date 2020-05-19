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Тодоренко отдала награду «Женщина года» жертве домашнего насилия Грачевой

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Тодоренко отдала награду «Женщина года» жертве домашнего насилия Грачевой

Москва, 19 мая. Телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку «Женщина года», присужденную ей по итогам 2019 года, жительнице подмосковного Серпухова Маргарите Грачевой, которой бывший муж в порыве ярости отрубил кисти.

О Маргарите вся страна узнала в 2018 году. Ее муж Дмитрий Грачев, неадекватно отреагировав на просьбу супруги о разводе, вывез Маргариту в лес и топором отрубил ей кисти. Позднее выяснилось, что он заранее готовился к произошедшему: купил топор в строительном магазине, сделал запас жгутов, бинтов и йода.

Пришить хирургам удалось только одну руку, ее буквально собирали по частям. Вторая кисть не прижилась. Сейчас Маргарита ходит с протезом. Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. 

Маргарита же стала известна как писатель после издания книги «Счастлива без рук», передает Пятый канал. Она отправила книгу Тодоренко, когда не телеведущую устроили травлю из-за неосторожной фразы о домашнем насилии. 

Чуть позже Тодоренко поблагодарила Маргариту за поддержку и включила ее комментарий в свой документальный фильм о домашнем насилии. Грачева на своей странице в Instagram сообщила, что телеведущая передала ей награду от Glamour.

Писательница заранее попросила поклонников воздержаться от обвинений Регины в неискренности и желании оправдаться.

Напомним, в апреле во время интервью Тодоренко задалась вопросом, что делают сами женщины, чтобы их не били их мужья. Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Несколько крупных брендов разорвали с ней рекламные контракты. Тодоренко несколько раз приносила извинения за свои слова, а позднее разместила в YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». 

Телеведущая также направила два миллиона рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.

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Источник: Пятый канал
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