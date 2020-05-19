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Стилисты радикально изменили имидж актрисе Назаровой

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Стилисты радикально изменили имидж актрисе Назаровой

Москва, 19 мая. Советская актриса Наталья Назарова, которая уже долгое время находится на пенсии после рокового нападения, дала интервью Андрею Малахову. Перед появлением в телестудии над внешностью артистки поработали визажисты и стилисты, сделав артистку неузнаваемой.

Звезда советских фильмов и заслуженная артистка РСФСР последние 30 лет живет одна в квартире на окраине Москвы. Однако во вторник она впервые за долгое время рассказала о своей жизни, а также работе в кино и театре. На кадрах, сделанных у нее дома, Назарова выглядела на свои 70 лет, однако в студии она появилась заметно помолодевшая. Стилисты покрасили волосы актрисы в темный цвет и сделали нежный макияж.

«Вау! Кудесник. Преображение! Людмилу Марковну затмили!» — прокомментировала свое преображение Назарова.

После съемок актриса призналась, что решила изменить свою жизнь. Начать она планирует с ремонта в своей однокомнатной квартире, а также мечтает вновь вернуться в театр.

Стилисты радикально изменили имидж актрисе Назаровой

Напомним, ранее в Интернете появились фотографии знаменитого певца Филиппа Киркорова, на которых король российской эстрады запечатлен вне своего сценического образа – без косметики и парика. Как выяснилось, артист не выходит на сцену, не побывав предварительно у визажиста. Однако на отдыхе и в повседневной жизни он, наоборот, не любит пользоваться косметикой. На фотографиях, где исполнитель запечатлен без парика, видно, как Киркоров из-за возраста теряет часть волос.

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