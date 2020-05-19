Небензя назвал цель фабрикации доклада о ЧВК «Вагнер» в Ливии

Нью-Йорк, 19 мая. Доклад группы экспертов комитета ООН о деятельности в Ливии российских наемников ЧВК «Вагнер» оперирует сфабрикованными данными. Целью документа является попытка дискредитировать российскую политику в стране. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Еще раз: в Ливии нет российских военных», — заявил дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

При этом он подчеркнул, что в Ливии присутствуют военные других стран. По словам Небензи, при необходимости он может перечислить все эти страны, и данная информация может удивить членов Совбеза.

Небензя отметил, что «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии». Дипломат выразил обеспокоенность тем фактом, что данный конфиденциальный доклад «утек в прессу». При этом он напомнил, что это происходит уже не в первый раз.

Говоря о сфабрикованности информации, Небензя, в частности, отметил, что указанные в документе ссылки на интернет-ресурсы не работают, поэтому подлинность утверждений проверить невозможно.

«Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые «раненые» на самом деле здоровы. Все это можно проверить», — заявил российский дипломат.

Напомним, ранее Панель экспертов ООН подготовила доклад о якобы «присутствии российских ЧВК в Ливии», к которому был приложен список из 122 фамилий людей, которые, по мнению «экспертов» международной организации, являются бойцами частных военных компаний из России и принимали участие в боевых действиях в североафриканской стране. Однако «Отделу разоблачений» ФАН удалось при более детальном изучении документа выяснить, что данные 106 из 122 фигурирующих в нем человек были взяты из базы скандального украинского интернет-ресурса «Миротворец», в которую можно попасть даже за проведенный короткий отпуск на одном из курортов Крыма.

ФАН удалось связаться с несколькими людьми, которые фигурируют в докладе и по версии экспертов находятся или находились в Ливии. Каждый из них был удивлен тем, что его фамилия оказалась в подобном списке.

«Отдел разоблачений» ФАН провел большое расследование по докладу Панели экспертов ООН — более подробно с первой, второй и третьей частями вы можете ознакомиться по ссылкам.