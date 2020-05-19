Российские сенаторы подготовят рекомендации для правительства на фоне пандемии

Москва, 19 мая. Российские сенаторы подготовили проект постановления, которое содержит рекомендации правительству о введении новых мер в условиях пандемии коронавируса.

В эту среду в Совете федерации пройдет «правительственный час», в котором примет участие вице-премьер Татьяна Голикова. Главной темой мероприятия станет обсуждение мер по борьбе с пандемией.

Кабинет министров получил следующие рекомендации. Во-первых, принять комплекс мер, направленные на сокращение потребления населением алкоголя и табака, а также поднять возраст, с которого разрешена продажа спиртного. Также предлагается ввести правовое регулирование электронных сигарет. Во-вторых, подготовить программу по восстановлению уровня доходов граждан. В-третьих, рассмотреть вопрос о финансировании строительства и реконструкции инфекционных больниц в РФ при подготовке бюджета на 2021-й, а также 2022-23 годы.

Среди других мер – внесение в Стратегию развития здравоохранения плана по модернизации системы здравоохранения, а также страхование медработников, которые работают с больными в условиях эпидемий и упрощение приема на работу медиков во время чрезвычайных ситуаций.

Иными обсуждаемыми шагами станут поправки в Трудовой кодекс о работе в условиях режимов повышенной готовности и ЧС, проведение ЕГЭ в 2020 году, разработка федерального проекта «Борьба с инфекционными заболеваниями», и возможное требование к страховым компаниям открывать офисы по защите прав пациентов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 319 тысяч человек.