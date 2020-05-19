Режиссер Александринского театра Владимир Голуб скончался после болезни

Санкт-Петербург, 19 мая. Заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Голуб скончался в возрасте 82 лет жизни после продолжительной болезни. О его смерти говорится в сообщении на сайте Александринского театра, где режиссер работал около 20 лет.

О месте и времени церемонии прощания с Голубом будет сообщено позднее.

«На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб (1937-2020)», — говорится в сообщении.

Голуб закончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е.Б. Вахтангова в 1970 году. С 1987 по 2006 год трудился в Александринском театре.

«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей», — отмечается на сайте театра, передает «Петербургский дневник».

Ранее «Культуромания» сообщила о смерти в Лас-Вегасе американского актера Грегори Тайги Бойса, известного короткометражной ролью в популярном фильме «Сумерки». Артисту было всего 30 лет, причины кончины неизвестны.