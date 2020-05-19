حصاد أخبار سوريا في 19 مايو/أيار: مسلح هارب يتحدث عن التعاون الأمريكي مع تنظيم "داعش" وتسيير دورية روسية تركية في الحسكة

سوريا . تحدث المسلح الهارب أبو حمزة عن تعاون الجيش الأمريكي في قاعدة التنف في سوريا مع تنظيم " داعش " الإرهابي . والقبض على شخصين في مدينة حمص يشتبه في قيامهما بتوزيع كميات كبيرة من المخدرات .

تسيير دورية روسية تركية في محافظة الحسكة السورية

أعلن رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ جورافليف، عن تسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا في محافظة الحسكة السورية .

وقال جورافليف إنه تم تسيير دورية روسية تركية مشتركة أخرى في محافظة الحسكة .

وتابع جورافليف أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل دورياتها في عدة طرق في محافظتي حلب والحسكة . وأشار إلى استمرار قناة الاتصال التي تم إنشاؤها من أجل ضمان التنسيق العملياتي بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا وتركيا .

مسلح هارب يتحدث عن تعاون الأمريكيين مع تنظيم " داعش " في سوريا

تحدث المقاتل الهارب أبو حمزة عن تعاون الجيش الأمريكي في قاعدة التنف في سوريا مع تنظيم " داعش ".

وقاد أبو حمزة مجموعة من المسلحين . الذين تم تدريبهم في القاعدة العسكرية الأمريكية، التي تقع في التنف . وكان الإرهابيون استسلموا مؤخرا إلى وحدات الجيش العربي السوري . وبحسب بعض التقارير، فإن الجماعة الهاربة استعدت لهجمات إرهابية على الأراضي السورية وتخريب منشآت النفط والغاز ووسائل النقل .

وقال أبو حمزة " يعتقد الأمريكيون أن هذه الأرض لهم . إنهم مثل الملوك هناك . كابتن مايك، كلهم متشابهون هناك ... إنهم يعملون، ويتعاونون مع الدواعش، لقد عملوا مع الدواعش، سمحوا لهم ( للدواعش ) بالدخول، والآن يدربونهم ويعملون معهم ".

وبحسب أبو حمزة " كان مدربه يدعى مايك، الذي لا يعرف كيف تستغل السلطات الأمريكية المقاتلين السوريين، " إنه يعرف كيفية استخدام الأسلحة فقط ". المهمة الرئيسية لمايك، وفقا لأبو حمزة، هي تدريب الإرهابيين على الاستخدام الصحيح للأسلحة .

الداخلية السورية تكشف عن شبكة أخرى لتجارة المخدرات في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على اثنين شخصين في محافظة حمص يشتبه متورطين في ترويج المخدرات بكميات كبيرة .

ووفقا لوكالة الأنباء السورية " سانا " فإن موظفو إدارة مكافحة المخدرات ضبطوا أكثر من 800 كغ من مادة الحشيش وألقوا القبض على شخصين متورطين في الاتجار بالمواد المخدرة .

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه بناء على معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومن خلال المتابعة من إدارة مكافحة المخدرات وتقصي المعلومات تم ضبط أكثر من 800 كغ من مادة الحشيش المخدر في محافظة حمص قسم منها كان مخزنا ضمن صناديق داخلها ورق عنب إضافة إلى حجز سيارتين مستخدمتين بنقل الحشيش .

انفجار في سوق بمدينة عفرين

وصلت معلومات حول انفجار في سوق خضار في ضواحي مدينة عفرين في الجزء الشمالي الغربي من محافظة حلب . كما نقلت صفحة " HalabTodayTV" على منصة التواصل الاجتماعي " تويتر " ، فإن انفجار عبوة ناسفة أدى إلى إصابة أحد السكان المحليين .

ووجهت أصابع الاتهام بتركيب العبوة الناسفة إلى أعضاء في الجماعة الكردية " قوات تحرير عفرين " التي تقوم بأنشطة في المناطق التي تحتلها القوات الموالية لتركيا .