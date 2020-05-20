Как государство должно бороться со стихией на фоне коронавируса



Пандемия не отменяет другие чрезвычайные ситуации, в том числе пожары, сезонные наводнения и прочие стихийные бедствия. Как государство справляется с такими ЧП в условиях распространения коронавируса, во вторник, 19 мая, Федеральное агентство новостей обсудило с политиками и экспертами в ходе онлайн-конференции в Медиацентре «Патриот». Тема круглого стола: «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?»

На фоне пандемии COVID-19 посещение лесов во многих российских регионах запрещено. Однако нарушителей хватает, признают власти. Соответственно, фиксируется незаконное разведение костров, а значит — возрастает угроза лесных пожаров, отметили в начале онлайн-эфира модераторы дискуссии — гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицкий. Зубарев напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего совещания говорил о необходимости повышать бдительность, чтобы быть готовности к стихийным бедствиям.

К беседе подключился член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин, который напомнил, что в 80% случаев крупные пожары имеют рукотворную природу. По словам политика, ответственность за подобные правонарушения должна ужесточаться, что и происходит. При определенных отягчающих обстоятельствах виновный может быть привлечен к уголовной ответственности, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, отметил Тетерин.

При этом член Совфеда согласен с тем, что надо не только наказывать, но и бороться за повышение сознательности граждан, чтобы они ответственно относились к природным ресурсам.

«Горит не только в России, вспомните, как Австралия пылала, — напомнил Галицкий. — Там миллионеры скидывали деньги в специальные фонды. Когда горит Сибирь, максимум, на что хватает наших звезд — написать плакат. Не пора лии нам создавать фонды на тушение лесных пожаров?»

«Идея хорошая, но это должно быть сугубо добровольно, — отметил политик. — Это могут организовать бизнесмены и люди, которые готовы нести ответственность за свою страну. К сожалению, таких людей не так уж много».

Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал о сложностях с определением виновников лесных пожаров. По его словам, совершенно нет смысла повышать штрафы или ужесточать уголовную ответственность, если штрафовать и сажать будет некого. В этих условиях, прежде всего, следует сформировать работающий механизм по выявлению преступников.

Не все просто и с механизмом добровольной помощи в тушении пожаров. Дударев отметил, что в России есть закон о добровольных пожарных, но он не до конца работает, так как не выделяются средства на страховку и экипировку людей. Если это удастся исправить, то пожарники получат неоценимую помощь. Но уже сегодня студенты и волонтеры помогают в тушении пожаров в Забайкальском крае.

«За ненадлежащее реагирование на пожарную ситуацию спрашивать надо как с региональных, так и с федеральных властей, — считает гость пресс-центра. — Первый вопрос спасения от проблемы — это, прежде всего, ее предупреждение. А эти вопросы на сегодняшний день начали отходить в сторону, каждый год мы боремся с последствиями вместо того, чтобы предотвратить саму беду. Поэтому так важно, чтобы каждое ведомство ответственно подходило к своим обязанностям».

Руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов согласился с Дударевым в части бессмысленности усиления наказания за инициирование пожаров в лесу.

«И вот здесь уже начинает действовать принцип «жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения», — сказал гость пресс-центра. — На мой взгляд, ответственность должны нести не граждане, а лесопользователи, на чьей территории и происходят эти инциденты. Известно, что пожары зачастую устраивают специально для того, чтобы скрыть незаконные рубки, совершающиеся с ведома этих самых лесопользователей».

В доказательство своей позиции Миронов привел пример Иркутской области, где после запрета любых видов вырубки лесных массивов, в том числе санитарных, количество пожаров резко уменьшилось сразу в 10 раз — это просто стало невыгодно.

«В сговоре с чиновниками ушлые предприниматели устраивали пожары с целью проведения в следующем году санитарных вырубок, — заявил руководитель центра общественного мониторинга. — Древесину при этом записывают в категорию «потерявшей свои свойства», хоть это и не так».

Руководитель противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин отметил, что в России государство намного ответственнее относится к проблеме тушения лесных пожаров в отличие от, например, Австралии, в которой во время возгорания колоссальных массивов в начале 2020 года работали, в основном, добровольцы. Также эксперт согласился с утверждениями других спикеров относительно тезиса о неотвратимости наказания, в отсутствии которой бессмысленно его ужесточение.

«Главной причиной всех возгораний, как правило, является человек, — заявил гость пресс-центра. — Естественным путем (молнии, вулканы и метеориты) они происходят лишь в 10% случаев. Но конкретные причины возникновения пожаров в каждой стране отличаются и зависят от местной специфики. Например, в Индонезии, где до сих пор применяется подсечно-огневое земледелие (леса, на месте которых нужно сделать поле, просто выжигаются), источником возникновения пожаров является именно оно».

По словам Куксина, в скандинавских странах, где огонь вообще никак не используют в сельском хозяйстве, люди вообще забыли о том, что такое горящие леса — хотя сто лет назад там все горело не хуже, чем на севере соседней Российской империи.

«У нас же, как и в США и в большинстве стран, огонь еще активно используется: люди жгут траву, чтобы избавиться от сухостоя, а лесные хозяйства жгут остатки сухостоя, потому что считают, что это почему-то полезно и необходимо делать. Пока мы не избавимся от этой порочной практики, мы будем гореть», — делает вывод эксперт.

Заслуженный спасатель РФ Дмитрий Коринный не согласился с данными Куксина относительно того, сколько процентов занимают в общем объеме «нерукотворные» пожары: их, по словам Коринного, не 10%, а всего 1%.