За два года в России всего 19 человек были наказаны за поджог леса

Санкт-Петербург, 19 мая. В России за последние два года всего 19 человек были привлечены к ответственности за поджог леса. Данная ситуация требует внимания, однако выход не в ужесточении ответственности. Такое мнение в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» озвучил руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин.

Во время эфира эксперту задали вопрос о возможном ужесточении мер наказания. В ответ на это Куксин пояснил, что к ответственности действительно надо привлекать лиц, виновных в массовых лесных пожарах. Однако решение решение проблемы может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Проблема в том, что очень мало людей, которых к этой ответственности привлекли. Поэтому вопрос не в суровости наказания. Его, конечно, можно повышать, но вопрос в неотвратимости. Дело в том, что полиция этим не занимается, поскольку это не ее функция. Однако это единственная силовая структура, представленная достаточно широко в сельской местности», — пояснил Куксин.

Он также отметил, что фактически к ответственности могут привлечь инспекторы пожарного надзора, однако они могут не справляться из-за обширных территорий. Аналогичная ситуация обстоит с лесничими.

Напомним, ранее Куксин заявил, что пожары в Забайкальском крае связаны с праворульными машинами, когда люди выкидывают непотушенные окурки. Он также отметил, что необходимо ужесточать ответственность за брошенную мимо урны сигарету .